Comedian Gad Elmaleh stort zich op muziek en brengt eerste single uit

De nieuwe single van de Frans-Marokkaanse-Netflix-ster verschijnt naar verwachting op 4 september. Elmaleh zegt op Twitter niet te kunnen wachten op de release van zijn eerste single.





De single 'Armstrong' is een eerbetoon aan zijn idool Claude Nougaro die in 2004 stierf. Cécile Nougaro, de dochter van de zanger uit Toulouse, zei dat ze de cover van Elmaleh waardeerde.





"Ik vind het erg leuk omdat het iets heel bijzonders biedt", vertelde ze aan La Dépêche du Midi. "Ik vind het respectvol dat hij durft te zijn wie hij is door de woorden van mijn vader en zijn muziek. Jazz is er, maar Gad en zijn muzikanten hebben hun eigen taal uitgevonden. Ik hou van de manier waarop hij het werk van mijn vader portretteert. En ik denk dat hij het heel leuk had gevonden", zei ze.