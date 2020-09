Boef wint eerste twee FunX Awards

Op Instagram deelt hij het nieuws terwijl hij met een award in elke hand op het voetbalveld staat. "Shoutout naar FunX en shoutout naar jullie ben dankbaar thanks," schrijft hij.De rest van de prijzen worden tijdens de FunX Music Awards op 16 september in Amsterdam pas uitgereikt. De rapper maakt onder meer nog kans op beste mannelijke artiest van het jaar en beste liedje. Andere artiesten als Frenna, Josylvio en Lijpe nemen het tegen Boef op.Het is voor de rapper niet de eerste FunX Award. In 2018 en in 2017 won hij reeds vier prijzen, voor beste samenwerking, beste video, beste MC en voor beste mannelijke artiest van het jaar. Zijn winnende album Allemaal een droom kwam in juli uit en werd op de eerste dag bijna 5 miljoen keer beluisterd. Dit was een nieuw streamingrecord, bleek uit cijfers van de Spotify. In Boefs eigen woorden had hij "alles kapot gemaakt" bij de Zweedse muziekdienst.