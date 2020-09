GTST-acteur Hamza Othman wil vooral positief voorbeeld zijn

Grote liefdes

Bi-culturele Nederlanders

De 22-jarige ster is dagelijks te zien in twee series: GTST op RTL4 en de scholenserie H3L op Videoland. Beide series werden opgenomen in coronatijd, wat een heel andere manier van werken betekende dan normaal het geval is."H3L wordt met een veel kleiner team gemaakt", legt Othman uit. "Bij GTST moet veel meer gepland worden, zeker met alle coronarestricties. Maar in principe zijn de regels hetzelfde: was vaak je handen, houd afstand. Probeer vooral gezond te blijven." De rol van grappenmaker Faiz in H3L staat dichter bij de jonge acteur dan tobber Ilyas."Ilyas is iemand die studeert en zijn eigen zaak runt: die is al veel verder in het leven dan scholier Faiz. Wat dat betreft moet ik voor mijn rol in GTST net een schakel extra maken. Ik ben iemand die eigenlijk niet stil kan zitten, ik zie altijd overal kansen en ben doorgaans de sfeermaker in de groep."Othman werkt hard om het hoogste te bereiken met zijn twee grote liefdes, acteren en muziek. Hij volgde niet alleen theaterlessen maar zat ook op zangles om die discipline te ontwikkelen. "Mijn grote voorbeelden zijn Yes-R en Ali B", vertelt hij enthousiast. "Als jongetje zag ik Yes-R, Ali B en Marwan Kenzari en dacht: dat wil ik óók. Die hebben wat ze kunnen en hebben ook vanaf nul opgebouwd. Ze hebben hun jongensdroom waargemaakt, ook al hebben ze bepaalde dingen daarvoor moeten opgeven."De GTST-acteur gaat nauwelijks uit als hij in opnames zit en mist met regelmaat feestje van zijn vrienden. "Ik wil gefocust zijn zodat ik alles kan geven voor de dingen die ik doe. En ik vind steun in God. Ik bid vijf keer per dag en vraag Hem mij te helpen om de weg in dit vak te vinden."Othman heeft deels Marokkaanse, deels Tunesische wortels. "Ik hoop dat ik zelf ook een voorbeeld kan zijn voor jonge bi-culturele Nederlanders", stelt de acteur. Hoewel hij pas aan het begin van zijn carrière staat, krijgt hij al best vaak leuke berichtjes via sociale media van jongeren op school die vragen wat ze moeten doen om in zijn voetsporen te treden."Ik weet uit eigen ervaring hoeveel waarde het heeft om in de media ook de meer positieve verhalen te lezen over bi-culturele Nederlanders die hard werken om iets te bereiken en iets bij te dragen aan de wereld. Het maakt niet uit waar jij vandaan komt of waar je ouders vandaan komen: je kan helpen mooie dingen te maken die een groot publiek kunnen bereiken."