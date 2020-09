Boef grote winnaar FunX Music Awards

Power Award

De rapper sleepte in aanloop naar de uitreiking van woensdagavond al twee awards in de wacht en kan daar nu nog twee bij optellen. Boef won woensdag de prijs voor beste mannelijke artiest van het jaar.Voor Tout Est Bon kan hij het beeldje voor beste nummer op zijn schoorsteenmantel zetten. Eerder werd hij ook al uitgeroepen tot beste mc en werd zijn album Allemaal een droom bekroond.Numidia won de vrouwelijke tegenhanger en versloeg collega's Famke Louise, Yade Lauren, Lauwtje en Tabitha.Dit jaar werd voor het eerst ook de FunX Power Award uitgereikt. De prijs, die vanaf nu jaarlijks wordt overhandigd aan iemand die een belangrijke maatschappelijke bijdrage heeft geleverd voor de doelgroep van de radiozender, ging naar Akwasi. De rapper ontving hem vanwege zijn rol in de strijd tegen racisme.De prijzen werden woensdagavond voor de zevende keer uitgereikt. Dj Fernando Halman presenteerde de coronaproof show zonder publiek vanuit de studio in Amsterdam.