Najib Amhali maakt zich op voor shows in Carré

De cabaretier is druk aan het repeteren en geeft zijn volgers zaterdag een kijkje achter de schermen in zijn Instagram Stories. Zo deelt Najib een filmpje van de zaal die helemaal coronaproof is ingericht. "Hartstikke leuk", vindt hij.Zijn fans worden ook virtueel rondgeleid door zijn kleedkamer en de gangen van het theater.De cabaretier staat zaterdag en zondag met twee voorstellingen van zijn theatershow Waar was ik? op de planken. In die voorstelling vertelt Najib onder meer over de noodzaak om zijn vorige theatervoorstelling te annuleren en zijn verslavingen.