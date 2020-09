Anubis-ster in nieuwe film 'Meskina' van Vlaams-Marokkaans duo Adil & Bilall

Meskina is de nieuwe komediefilm van het Marokkaans-Belgische regisseursduo Adil El Arbi (32) en Bilall Fallah (34). Het tweetal, dat eerder dit jaar in Hollywood doorbrak met de megahit Bad Boys for Life , maakt Meskina met hun nieuwe productiehuis Los Morros.Ook het Nederlandse mediabedrijf NewBe (Misfit) doet mee aan het project, maakte distributeur WW Entertainment maandag bekend.De komedie vertelt over een dertiger die haar eigen weg probeert te vinden in het leven, tegen alle verwachtingen van haar familie in. De hoofdrol wordt gespeeld door de populaire YouTube-ster Sisi Bolatini (Traveling Turbanista) die in de film haar acteerdebuut maakt.Ook Maryam Hassouni (Soof), Soundos El Ahmadi (All Stars & Zonen), Nasrdin Dchar, Bilal Wahib en Fahd Larhzaoui (Papadag) zijn in de komedie te zien.Meskina wordt nu opgenomen en is vanaf 21 januari te zien in de bioscoop. De film wordt geregisseerd door Daria Bukvic, die eerder de succesvoorstelling Melk & Dadels maakte. Vincent Banic is inmiddels in Vlaanderen vooral bekend van de langlopende dramaserie Familie.