Marokkaanse actrice Mariam Hussein weer opgepakt in Dubai

Mariam heeft zich naar verluidt niet gehouden aan de preventiemaatregelen tegen het coronavirus. De actrice had een aantal verjaardagsfeestjes georganiseerd en daarbij de coronamaatregelen niet in acht genomen, melden diverse media in de VAE.





Op videobeelden die door de actrice zelf zijn gedeeld op sociale netwerken is te zien dat veel aanwezige gasten geen mondkapje droegen en onvoldoende fysieke afstand hielden.





Emirati-journalist en jurist Saleh Al Jasmi (tevens de broer van de beroemde zanger Hussein Al Jasmi) had de actrice aangesproken op haar "roekeloze" gedrag.





In een video richtte de journalist zich tot zijn volgers. "Misschien heb je de laatste tijd een toename gezien van het aantal COVID-19-gevallen in de VAE. Het land is niet nalatig, sommige mensen zijn roekeloos", zei de jurist verwijzend naar de feestjes van Mariam. De jurist vroeg zich af hoe lang Mariam Hussein "vrijgesteld zal blijven van verantwoording".





Het is niet de eerste keer dat de Marokkaanse actrice wordt gearresteerd in de VAE. Eind 2017 zorgde de actrice voor ophef nadat ze op een oudejaarsfeest provocerend danste met de Amerikaanse rapper Tyga . Wederom was het destijds Al Jasmi die een zaak aanspande tegen de actrice vanwege haar "aanstootgevende daden".