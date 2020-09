Famke Louise zegt sorry en komt terug op #ikdoenietmeermee

Excuses

In een bericht op Instagram biedt de influencer haar excuses aan en schrijft ze dat ze zich in het vervolg beter wil laten informeren door experts. Omdat ze vorige week - bleek dinsdagavond - ook had gebroken met haar managementbureau SPEC, zat Famke naar eigen zeggen niet lekker in haar vel."Al met al, niet mijn beste dag. Dit alles heeft geleid tot het feit dat ik alleen en onvoorbereid bij Jinek aan tafel schoof. Niemand heeft mij iets verplicht, maar toch dacht ik het verschil te kunnen maken", schrijft ze.Famke was "zenuwachtig" en kon haar verhaal niet doen zoals ze dat graag wilde doen. "De bedoeling bij Jinek was om een ander perspectief te bieden en toch een beetje het tegengeluid te kunnen geven."De influencer schrijft bovendien dat het nooit haar bedoeling was geweest om mensen aan te sporen om laconiek om te gaan met de coronamaatregelen. "Ik heb respect voor alle zorgmedewerkers en ik heb begrip voor allen die hiermee geconfronteerd worden op dagelijkse basis."Famke schrijft tot slot dat ze de video waarin ze haar steun betuigt aan de actie weghaalt omdat ze niet meer achter de boodschap staat. "Ik ga even een stap achteruit doen, reflecteren en op zoek naar een bijzonder, inspirerend iemand die gespecialiseerd is in pandemieën om mij te educaten over deze situatie en wellicht met mij het podium wil delen", belooft ze daarnaast."Ik hoop dat jullie mij de ruimte gunnen te kunnen groeien. Ik wil mijn excuses aanbieden aan allen die zich gekwetst of verward hebben gevoeld en beloof beter mijn best te doen."