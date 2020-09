Openingsdatum hotel Cristiano Ronaldo in Marrakech bekend (video)

In februari 2021 is het hotel klaar om haar eerste bezoekers te verwelkomen. Het project werd begin 2018 aangekondigd en telt straks 168 kamers, twee restaurants, een conferentiecentrum, fitnesscentrum, een spa en een zwembad.









Het project werd gelanceerd in samenwerking met de Portugese hotelgroep Pestana, de grootste hotelketen in Portugal. Het hotel is gelegen in de "M Avenue" en draagt de naam 'Pestana CR7'. Eén nacht kost ongeveer 200 euro.