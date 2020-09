Shahine el-Hamus 'blij en in de war' van twee Kalf-nominaties

De Nederlands-Egyptische acteur maakt kans op beeldjes in de categorieën beste acteur tv-drama (Lieve mama) en in de categorie beste acteur film (De belofte van Pisa). Met zijn 20 jaar is hij de jongste acteur in Nederland ooit die twee nominaties in één jaar ontvangt. "Ik ben heel blij en in de war", laat hij aan het ANP weten."Ik weet niet goed waar ik het zoeken moet. Van de opwinding kreeg ik spontaan een bloedneus." De acteur volgde de bekendmaking van de nominaties online. "Ik schakelde iets te laat in en hoorde net dat ik meedoe in de categorie tv-drama."De nominatie voor De Belofte van Pisa, de verfilming van de roman van Manou Bouzamour, had hij méér verwacht dan zijn kans voor Lieve mama. "Op De Belofte van Pisa hoop ik al een jaar. De opnames van Lieve mama hebben we net afgerond; ik heb zelf het eindresultaat nog niet eens gezien."El-Hamus keek de nominaties samen met zijn moeder. "Ik zit de laatste vijftien minuten alleen maar aan de telefoon. Er zijn zoveel mensen die mij zulke lieve dingen toewensen."De jonge acteur hoopt dat hij vrijdag bij de uitreiking van de Kalveren aanwezig kan zijn. "Ik ben een beetje verkouden, dus ik heb vandaag voor de zekerheid een coronatest gedaan. Morgen krijg ik de uitslag. Als die negatief is, ga ik heel hard nadenken over een geweldige outfit om vrijdag bij de ceremonie aanwezig te kunnen zijn."