Shahine el-Hamus wint Kalf beste acteur

De 20-jarige El-Hamus won het beeldje voor zijn hoofdrol in de verfilming van De Belofte van Pisa van schrijver Mano Bouzamour. Beppie Melissen won de prijs voor haar hoofdrol in de familiefilm Kapsalon Romy, over de relatie tussen een meisje en haar dementerende oma.Shahine el-Hamus was genomineerd voor twee Kalveren ; hij maakte ook kans op een beeldje voor zijn rol in de tv-serie Lieve Mama. De Belofte van Pisa vertelt over de 15-jarige Amsterdamse jongen Samir (Shihane el-Hamus). Samir kan fantastisch trompet spelen en wordt aangenomen op het Muzieklyceum Zuid. Als enige leerling van Marokkaanse afkomst is hij een vreemde eend in de bijt.El-Hamus is met zijn 20 jaar niet de jongste winnaar van een Kalf ooit. Acteur Martijn Lakemeier kreeg het beeldje voor zijn hoofdrol in de hitfilm Oorlogswinter, die hij speelde toen hij 14 jaar oud was.Voor Beppie Melissen is het de tweede maal dat zij een Kalf wint. In 2011 won zij het beeldje al voor beste vrouwelijke bijrol voor haar rol als Tante Cor in de hitkomedie Gooische Vrouwen. De prijzen voor beste bijrollen gingen naar Noortje Herlaar, ook voor Kapsalon Romy, en Bilal Wahib, voor zijn rol als getroebleerde jongere in het drama Paradise Drifters die momenteel in de bioscopen draait.De Gouden Kalveren worden vrijdagavond uitgereikt in de Stadsschouwburg in Utrecht. Vanwege de coronamaatregelen is het een sobere ceremonie.