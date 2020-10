Rihanna in opspraak wegens gebruik Hadith tijdens lingerie-modeshow (video)

Het lingeriemerk van Rihanna 'Savage x Fenty' wordt doorgaans met lovende kritieken overladen, maar de recente showcase van het label levert Rihanna (32) vooral veel kritiek op. De keuze om een stuk uit een Islamitische Hadith in een nummer te gebruiken zorgt voor verontwaardiging op het internet. Hadiths zijn uitspraken van de profeet Mohammed (saws) of overleveringen die meer vertellen over zijn doen en laten. De teksten zijn later door zijn volgelingen op schrift gezet en worden door moslims gebruikt als richtlijnen. De hadith die in het lied wordt gebruikt heet 'ondergang' en spreekt over de dag des oordeels en het einde der tijden.

Op sociale media regent het dan ook verontwaardigde reacties op het gebruik van het nummer tijdens de lingerieshow. Zowel moslims als niet-moslims hebben Rihanna en de in Londen woonachtige producer Coucou Chloe op de vingers getikt voor het mixen van de islamitische overlevering in de achtergrondmuziek.

"Rihanna’s show had een baken voor 'inclusiviteit' moeten zijn, maar toch heeft ze de moslimgemeenschap van zich vervreemd door geen respect te tonen voor een citaat uit de Hadith. Een perfect voorbeeld van hoe modemerken en de media ons nooit als onderdeel van hun publiek hebben beschouwd", schrijft iemand.









"Ik heb het gevoel dat islamofobie zo normaal is geworden dat mensen ons dramatisch noemen omdat we boos worden als onze religie niet wordt gerespecteerd. De Hadith zijn heilige woorden van de profeet, ze worden gebruikt om moslims te begeleiden en zijn het op een na belangrijkste, na de Koran. Rihanna zou beter moeten weten.". "Ik kan niet toelaten dat Rihanna zich de Islam probeert toe te eigenen. In haar eerste show droegen de modellen een sjaal om hun hoofden zodat het op een hijab leek, in haar tweede show gebruikte ze een nummer dat een stuk uit de Hadith remixt. Waarom heeft niemand het hier over? Mijn religie is niet jullie esthetiek.", laat een andere Twitteraar weten."Ik heb het gevoel dat islamofobie zo normaal is geworden dat mensen ons dramatisch noemen omdat we boos worden als onze religie niet wordt gerespecteerd. De Hadith zijn heilige woorden van de profeet, ze worden gebruikt om moslims te begeleiden en zijn het op een na belangrijkste, na de Koran. Rihanna zou beter moeten weten.".









Dat het slechts toeval zou zijn dat de heilige teksten in de muziek te horen was wordt door critici van de hand gedaan. "Ik denk dat de persoon die het nummer heeft gemaakt, wist wat ze aan het doen waren. Dat is een heel specifieke hadith. Je komt deze niet toevallig tegen. Het is niet iets dat niet-moslims weten, tenzij ze onderzoek doen. Dus het feit dat het nummer Doom & the hadith heet, gaat over het einde der tijden?", zegt een gebruiker op Twitter.









Intussen heeft producer Coucou Chloe de kritiek gelezen en excuses aangeboden. "Ik heb deze teksten niet goed onderzocht en ik wil degenen bedanken die de tijd hebben genomen om mij dit uit te leggen.".