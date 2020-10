Nasrdin Dchar ziet geen coronawonder meer gebeuren

"We hebben er gewoon niets van geleerd", zegt de acteur en theatermaker in het AD. "Ik ben het er helemaal mee eens dat het aantal besmettingen naar beneden moet.Het betekent dat we als samenleving niet hebben opgelet, dat we met z'n allen gewoon schijt hebben gehad aan wat we afgelopen voorjaar hebben meegemaakt", aldus Nasrdin, die nu door nieuwe verscherpte maatregelen zijn show ADEM mogelijk niet meer kan spelen."Ik zie geen wonder meer gebeuren in de komende dagen", gaat hij verder. "We zijn straks allemaal de pineut. Ik vind het verschrikkelijk, ik ben net begonnen met spelen. Maar als het beste voor ons allemaal is dat het land op slot gaat, dan moet dat maar."Ironisch genoeg had Nasrdin het zien aankomen. Tijdens het schrijven van ADEM heeft hij het meermaals tegen zijn regisseur Floris van Delft gezegd."'Je zult het zien', zei ik dan tegen Floris, 'hebben we deze voorstelling die voor een groot deel over corona gaat af, kunnen we hem niet opvoeren.'"