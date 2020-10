Duonia Batma bevallen van tweede kind

Dat meldde de echtgenoot van Batma, Mohammed Turc zaterdag op zijn Instagram-pagina. "Vandaag is mijn kleine prinses op de wereld aangekomen en ik zeg: Hoera (...)", aldus Turc op Instagram.

Dounia was de afgelopen maanden voornamelijk in het nieuws vanwege haar betrokkenheid bij de omstreden chantage-zaak ' Hamza mon bb '. De rechtbank in Marrakech veroordeelde eind juli de zangeres tot een gevangenisstraf van acht maanden.Haar zus, Ibtissam Batma werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van één jaar. Ook moesten de twee zussen elk een geldboete van 1.000 DH betalen.De zussen gingen in hoger beroep. De rechter besloot onlangs de hoogzwangere Dounia toestemming te geven haar proces thuis af te wachten.