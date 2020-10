De Belofte van Pisa wint prijs op internationaal filmfestival

Het festival is bedoeld voor films die gemaakt zijn voor jongeren. Regisseur Norbert ter Hall en scenarioschrijver Robert Alberdingk Thijm namen de award digitaal in ontvangst. "De prijs van de jongerenjury is natuurlijk de mooiste prijs voor een film die over jongeren gaat. Dan weet je zeker dat hij gelukt is" aldus de makers.De Belofte van Pisa vertelt het verhaal van de Marokkaanse Sam die, op de dag dat zijn oudere broer Mo door de politie wordt opgepakt, wordt toegelaten op een prestigieuze muziekacademie.Sam leert zijn talent te benutten, wordt verliefd op de mooie Annelies en vindt uiteindelijk zijn eigen stem. De hoofdrollen worden gespeeld door Shahine El-Hamus, Olivia Lonsdale en Yorick van Wageningen.De film is gebaseerd op de gelijknamige bestseller van schrijver Mano Bouzamour die op 22-jarige leeftijd met deze semi-autobiografische roman debuteerde. In Nederland ging de film vorig jaar oktober in première.Shahine El-Hamus won voor zijn rol het Gouden Kalf voor beste acteur . Ook de muziek van de film won een Gouden Kalf. Thor Braun werd genomineerd voor beste mannelijke bijrol en Wouter Jansen voor beste montage.