Gouden Kalf opent nieuwe deuren voor acteur Shahine el-Hamus

Reacties

De net 20-jarige acteur won twee weken geleden een Gouden Kalf voor zijn rol in De Belofte van Pisa, nu schittert hij in de nieuwe Videoland-serie Lieve Mama.Hij speelt een kruimelcrimineel die flink in de problemen komt als een roofoverval van een maat van hem misloopt. "Ik sta nog steeds stijf van de adrenaline van alle positieve en lieve reacties op het Kalf", vertelt hij lachend. Het beeldje staat bij zijn moeder thuis, op de vensterbank."Veel mensen kijken heel blij als ze hem zien staan." Shahine's agenda is nu overigens vrij leeg; diverse projecten gingen niet door vanwege de coronacrisis. "Maar ik geloof er heilig in dat er vanzelf wel weer kansen langskomen. Misschien dat het Kalf nog wat nieuwe deuren opent, wie weet."Shahine profileerde zichzelf de afgelopen jaren als een veelzijdig acteur; een rol in een coming of age-film als De Belofte van Pisa gaat hem schijnbaar net zo gemakkelijk af als in een bloedstollende thriller als Lieve mama. "Ik heb vrij weinig dialoog in de serie", vertelt hij."Het grootste deel van de tijd zit mijn personage enorm in dubio over wat hij moet doen. Het leukste van acteren is om dingen duidelijk te maken zonder iets te zeggen, dus met je blik en je mimiek. Daar was deze serie een fijne oefening in."Voordat een opname begint, neemt de acteur vaak even een moment voor zichzelf om met muziek in de juiste sfeer te komen. "Op de set van Lieve mama draaide ik veel agressieve hiphopmuziek, omdat ik mijzelf enorm hyped en fucked up probeerde te voelen, zoals mijn personage Ralf. Hiphop is sowieso een genre dat ik ook graag draai op dagen dat ik vrij ben."De jonge ster wordt steeds vaker herkend en aangesproken op straat. Ook op sociale media weten de fans hem meer te vinden. "Verreweg de meeste reacties zijn zeer positief", vertelt hij. "Ik vind het een groot compliment dat mensen blij worden van wat je maakt. En veel jongeren vragen om tips of zien mij zelfs als een rolmodel; dat soort mailtjes beantwoord ik altijd."Niet alle reacties zijn positief natuurlijk, erkent hij direct. "Maar dat hoort een beetje bij dit werk en bij het leven. Vaak zijn dat schreeuwers vanaf de zijlijn, die ik direct blokkeer. Het leven is echt te kort en te leuk om je met dat soort negativiteit bezig te houden."