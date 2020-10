'Miss Marokko' Ibtissam Moumni door het stof na beledigen Egyptische vrouwen

Ibtissam suggereerde dat Egyptische vrouwen niet aantrekkelijk genoeg zouden zijn om te worden aangerand of verkracht door Saad Lamjarred, de Marokkaanse popartiest is verdachte in meerdere verkrachtingszaken.





Ibtissam is Miss Marokko 2019 en Miss Noord-Afrika 2020 en probeerde het op te nemen voor Lamjarred nadat Egyptische media meldde dat het aanstaande concert van de Marokkaanse zanger zou zijn geannuleerd doordat opnieuw ophef is ontstaan over het verleden van de zanger.



Naar verluidt heeft het Cairo Show Theatre het in december geplande optreden geannuleerd na de heropleving van de hashtags #Saad_Lamjarred_Rapist en #We_don’t_want_Lamjarred_in_Egypt.



"Dus je denkt dat Saad Lamjarred naar het concert zal komen om je dochters lastig te vallen die op mannen lijken?" schreef ze op sociale media nadat het nieuws van het geannuleerde evenement bekend werd gemaakt. Moumni kreeg een storm van kritiek te verduren en verontschuldigde zich voor de beledigende opmerking op Instagram.



"Egypte is een broederland. Het is ons dierbaar, samen met haar vrouwen en bevolking. Ik respecteer het. Het is het land van cultuur en beschaving", schreef ze volgens Egypt Independent.



Verwijzend naar de opmerking over "lelijke Egyptische vrouwen" zei Ibtissam dat de opmerking enkel van toepassing was op "het kleine aantal vrouwen dat Marokko aanviel. Het was zeker niet mijn bedoeling om te generaliseren, want generalisatie is de taal van de onwetenden.".



Ze vervolgde door eraan te herinneren ​​dat de verkrachtingszaak tegen Saad Lamjarred "slechts een beschuldiging is, aangezien niets tegen hem is bewezen".



Twee vrouwen in Frankrijk en één in de Verenigde Staten (VS) hebben Lamjarred beschuldigd van verkrachting. Frankrijk hield de zanger bijna een jaar vast totdat het openbaar ministerie de aanklacht uiteindelijk liet vallen door een gebrek aan bewijs.



Lamjarred vluchtte in 2010 uit de Verenigde Staten terwijl hij op borgtocht vrij was. De zanger is sindsdien niet meer teruggekeerd naar de VS.