'Ook Soedan gaat relatie met Israël normaliseren'

Terreurlijst





"Ik kan bevestigen dat er geen verband bestaat tussen de normalisatie met Israël en het opheffen van Soedan van de terreurlijst", zei Aldin. De Soedanese Buitenlandminister zei dat de verwijdering van Soedan van de Amerikaanse zwarte lijst "de eerste stap was voor de terugkeer van Soedan naar de internationale gemeenschap". Geruchten oever eventuele Soedanese normalisatie met de Joodse staat doen al langer de ronde. De recente ontwikkelingen rondom de verwijdering van Soedan uit de terrorismelijst van de VS heeft volgens het Afrikaanse land niets te maken met eventuele normalisatie met Israël, dat zei de Soedanese Minister van Buitenlandse Zaken Omer Qamar Aldin dinsdag op een persconferentie in de hoofdstad Khartoem.

De Amerikaanse president Donald Trump meldde maandag dat de VS Soedan van de terrorismelijst zou halen zodra Soedan $335 miljoen betaalt aan Amerikaanse terreurslachtoffers en hun nabestaanden. "Eindelijk, gerechtigheid voor het Amerikaanse volk en een grote stap voor Soedan", twitterde Trump.





De miljoenen moeten ten goede komen aan (nabestaanden van) slachtoffers van aanslagen van Al-Qaida op de Amerikaanse ambassades in Kenia en Tanzania in 1998. Soedan kan makkelijker aan leningen komen als het van de lijst is. Mogelijk komt ook schuldverlichting in zicht.

Het normaliseren van de relatie met Soedan zou een nieuwe doorbraak zijn voor de regering van de Israëlische premier Benjamin Netanyahu.Die ging onlangs ook al banden aan met de Verenigde Arabische Emiraten (VAE) en Bahrein . Israël heeft formeel geen diplomatieke relatie met veel Arabische landen.Er zou op korte termijn een telefoongesprek gaan plaatsvinden tussen de Amerikaanse president Donald Trump, Netanyahu en Soedanese topfiguren. "Mijn inschatting is dat het Witte Huis in de komende dagen met een mededeling komt over een akkoord tussen Israël en Soedan", voorspelde een diplomatieke bron volgens de krant The Jerusalem Post.In Soedan kwam vorig jaar het regime van autocraat Omar al-Bashir ten val. Burgers en militairen vormden daarna samen een nieuw landsbestuur.Bronnen zeggen tegen persbureau Reuters dat premier Abdalla Hamdok parlementaire goedkeuring wil voor het normaliseren van de relatie met Israël. Dat kan voor vertraging zorgen, omdat nog een nieuw parlement gevormd moet worden.