Nieuwe Borat-film dag eerder uitgebracht vanwege ophef (video)

Niet geheel toevallig werd de Borat film gelanceerd vlak voor het



Nadat er veel ophef ontstond over het fragment waarin Rudy Giuliani, de advocaat van president Trump, in een vreemde positie met een verborgen camera werd gefilmd tijdens een interview met Borats 'dochter' is besloten om de lancering een dag naar voren te trekken.



Op het Twitter account van Borat geeft het filmpersonage tekst en uitleg. "Hallo! Ik ben hier om Amerika's burgemeester Rudy Giuliani te verdedigen, die een héle normale 'wederzijdse ontmoeting' had met mijn 15-jarige dochter. Het is volgens hem helemaal opgeblazen door de fake media," aldus Borat, die tegelijkertijd een 'Pinokkio neus' maakt.



Giuliani reageerde eerder al via sociale media 'dat hij niets verkeerds had gedaan'. Ook noemde hij Borat vertolker Sacha Baron Cohen 'een grote leugenaar'. Niet geheel toevallig werd de Borat film gelanceerd vlak voor het laatste presidentiële debat tussen kandidaten Donald Trump en Joe Biden. Dit meldt E! News. Oorspronkelijk zou Borats nieuwe film vrijdag in première gaan.Nadat er veel ophef ontstond over het fragment waarin Rudy Giuliani, de advocaat van president Trump, in een vreemde positie met een verborgen camera werd gefilmd tijdens een interview met Borats 'dochter' is besloten om de lancering een dag naar voren te trekken.Op het Twitter account van Borat geeft het filmpersonage tekst en uitleg. "Hallo! Ik ben hier om Amerika's burgemeester Rudy Giuliani te verdedigen, die een héle normale 'wederzijdse ontmoeting' had met mijn 15-jarige dochter. Het is volgens hem helemaal opgeblazen door de fake media," aldus Borat, die tegelijkertijd een 'Pinokkio neus' maakt.Giuliani reageerde eerder al via sociale media 'dat hij niets verkeerds had gedaan'. Ook noemde hij Borat vertolker Sacha Baron Cohen 'een grote leugenaar'.

De ophef die in de Verenigde Staten ontstaan is over de nieuwste film van Sacha Baron Cohen; Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan, heeft ervoor gezorgd dat de film een dag eerder dan gepland te zien is op Amazon Prime.