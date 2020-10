In december uitspraak over rechtbankverhoren Ali B en Boef

Dat maakte het gerechtshof in Leeuwarden dinsdag bekend. De rappers moeten eventueel voorkomen vanwege mogelijk wangedrag. Eerder gingen ze in beroep tegen de oproep om vragen te beantwoorden over hun vermeende wangedrag De rappers zouden verhoord worden in een zaak die is aangespannen door de Stichting Music#MeToo, die iets wil doen aan het in haar ogen vrouwonvriendelijke en discriminerende gedrag van rappers.De stichting vindt dat zowel de rappers als hun platenlabels en managers meer verantwoordelijkheid moeten nemen om een einde te maken aan 'wangedrag' van de artiesten.Het hof heeft zich dinsdag over de zaak gebogen en doet over zes weken een uitspraak. Dan wordt duidelijk of Boef, Ali B en Ronnie Flex, zich voor een getuigenis moeten melden.Ook platenlabel Warner Music en SPEC, het managementbureau van Ali B, zijn opgeroepen voor een getuigenverhoor.