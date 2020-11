Ali B brengt vier albums uit in 2021

De 39-jarige Ali baseerde de albums op playlisten in Spotify. "Woordenschat, dus hiphop. In je moerstaal, zeg maar 100%NL-muziek. Het genre van Snelle.Het derde is gebaseerd op de Shisha Lounge Playlist. Reggaeton met rap. Beetje Rai", aldus de rapper. "En het vierde is gebaseerd op de La Vida Loca-playlist. Puur dans, vrolijke liefdesliedjes à la Enrique Iglesias."Ali is naar eigen zeggen erg blij met het resultaat. "Ik ben weer terug waar het voor mij begon: muziek maken voor de lol."Het is nog niet bekend wanneer de albums precies uitkomen. Het vierluik wordt de opvolger van zijn in november 2016 uitgebrachte plaat Een Klein Beetje Geluk.