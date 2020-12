Hollywood verkiest Marokko voor verfilming The Alchemist

Dat meldt het Marokkaanse Cinematografisch Centrum (CCM) donderdag. De opnames staan gepland voor het tweede kwartaal van 2021 en vinden plaats in onder meer Marrakech, Essaouira en Fez.



The Alchemist gaat over een herder die Spanje verlaat op zoek naar een schat in de Egyptische piramides en onderweg verschillende spirituele boodschappers ontmoet. Het is nog niet duidelijk wie de hoofdrol gaat vertolken. De film wordt geregisseerd door Kevin Scott Frakes.



De overeenkomst levert Marokko een monsterbedrag op van 200 miljoen DH (€ 18 miljoen), het op één na grootste bedrag dat CCM heeft binnen geharkt met filmopdrachten in Marokko.



In 2019 sleepte CCM een bedrag binnen van 280 miljoen DH (€ 25,6 miljoen) voor het schieten van twaalf afleveringen voor het achtste seizoen van de Joods-Amerikaanse hitserie Homeland.



De opdracht komt op een cruciaal moment voor CCM. De inkomsten uit buitenlandse filminvesteringen is sinds de uitbraak van het coronavirus met 50% afgenomen.