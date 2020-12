Stichting Music#MeToo staakt juridische strijd tegen rappers niet

Blij

De stichting gaat een bodemprocedure aangespannen, laat juridisch adviseur en woordvoerder Karim Aachboun weten. De laatste maanden was Stichting#MeToo bezig om de betreffende rappers, Ali B, Boef en Ronnie Flex, voor de rechter te laten verschijnen en ze te laten verhoren over vermeend wangedrag.Nadat de rechtbank de verhoren toewees, oordeelde het gerechtshof in Leeuwarden dinsdag dat de artiesten niet onder ede verhoord hoeven te worden omdat niet vast konden worden gesteld wat de beweegredenen van de stichting zijn en dat niet genoeg onderbouwd is welke feiten bewezen zouden moeten worden."Het verzoek tot een getuigenverhoor was een voorzet om het juridisch speelveld te verkennen", reageert de stichting via Aachboun op het arrest van het hof. "Dit betrof nog geen inhoudelijke behandeling van de kwestie." In het nieuwe jaar wil de stichting de bodemprocedure in gang zetten.Music#MeToo wil naar eigen zeggen iets doen aan het in haar ogen vrouwonvriendelijke en discriminerende gedrag van de artiesten. De rappers en hun platenlabels en managers zouden meer verantwoordelijkheid moeten nemen om een einde te maken aan 'wangedrag' van de artiesten.Warner is blij met het vonnis van het gerechtshof. "De inhoud van het arrest spreekt voor zich", laat het label in een korte reactie weten. SPEC wilde dinsdag nog niet reageren op het arrest.