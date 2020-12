Film met Bilal Wahib wint prijs in Frankrijk

Het drama over drie stuurloze jongeren is bekroond met de Publieksprijs op het Poitiers Film Festival dat afgelopen week plaatsvond. Dat heeft producent Pupkin Film dinsdag gemeld.Paradise Drifters vertelt over drie jonge thuislozen die samen naar Spanje afreizen nadat Jeugdzorg het drietal heeft laten vallen.De film van regisseur Mees Peijnenburg zou in april uitkomen in de Nederlandse bioscopen. Maar de release werd vanwege de coronacrisis verplaatst naar begin september.De film was eerder al te zien in Berlijn en Rotterdam en is ook geselecteerd voor het festival van Taipei.