Mooiste restaurant ter wereld zit in Marrakech

De prijs van Versailles voor het mooiste restaurant ter wereld werd op donderdag 17 december uitgereikt in Parijs. De prestigieuze prijs voor architectuur en design is een wedstrijd van UNESCO en de Internationale Unie van Architecten.





De prijst beloont de meest opmerkelijke architectonische prestaties in zes regio's: Afrika, Azië, Noord-Amerika, Centraal-Amerika, het Caribisch gebied en Europa.





Gelegen op een paar kilometer van het beroemde Jamaa el-Fna-plein, werd het Palais Ronsard ontworpen door binnenhuisarchitect Gil Dez.



Om de prijs binnen te slepen moet aan verschillende criteria worden voldaan; het ontwerp moet innovatief en creatief zijn. Ook wordt gekeken of lokale elementen of cultureel erfgoed in de architectuur te zien is.



In 2019 ontving het station van Kenitra de Versailles-prijs voor het mooiste exterieur ter wereld.