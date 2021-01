Mocro Maffia-acteurs en Birgit Schuurman in vips-editie Hunted

Mocro Maffia-sterren Bilal Wahib en Oussama Ahammoud, actrices Birgit Schuurman en Fajah Lourens en presentatoren Dennis Weening en Klaas van Eerden doen mee aan de AVROTROS-hit.Ook model Kim Feenstra en Irem Lourens, de dochter van Fajah, doen mee aan deze speciale vip-editie. Het is de eerste maal dat bekende Nederlanders meedoen aan het spel in plaats van ‘gewone’ kandidaten. De acht BN’ers werken in duo’s samen. Hunted VIPS is vanaf maandag 25 januari op NPO3 te zien.In Hunted probeert een groep Nederlanders langere tijd van de aardbodem te verdwijnen en uit de handen van een groep geoefende opsporingsdeskundigen te blijven.Het team 'hunters' bestaat uit voormalige rechercheurs, beveiligingsexperts, hackers en psychologen die alle middelen inzetten om de deelnemers te zoeken. Zij spreken met familie en vrienden, onderzoeken mobiele telefoons en pluizen beelden van bewakingscamera's uit.In de ‘gewone’ edities van Hunted waren er twaalf deelnemers die vijfhonderd uur moesten verdwijnen. De BN’ers moeten proberen zeven dagen niet op de radar van de ‘hunters’ te verschijnen. Het programma trok in 2020 meer kijkers dan voorgaande jaren; vrijwel elke aflevering trok meer dan een miljoen mensen.