Badr Hari vader geworden van tweeling Nora en Ayden

De kinderen luisteren naar de namen Nora en Ayden. "Zo gezegend", schrijft Badrs vrouw Daphne Romani bij het babynieuws op Instagram.Daphne maakte eind november bekend in verwachting te zijn. Ze liet toen echter niets los over het geslacht en hield ook geheim dat er een tweeling op komst was. Vandaag wordt duidelijk dat ze opnieuw trotse ouders zijn geworden.De twee hebben samen al drie dochters. "Zo gezegend met mijn mini crew", schrijft Romani onder een foto van twee paar babyvoetjes.Het stel krijgt in de reacties felicitaties van onder anderen Arie Boomsma en Quinty Trustfull. "Zo mooi. Veel liefs!" schrijft Boomsma onder meer.Hari en Romani hebben samen al Amber-May uit 2012, Houda uit 2016 en Aïcha uit 2019. In 2016 stapte het stel in het huwelijksbootje.