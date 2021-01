Marokkaans-Egyptische Imaan Hammam schittert in nieuwe Versace campagne

De catwalk-ster draagt de nieuwe collectie van het merk in de infomercial die door het duo Mert Alas en Marcus Piggott werd geschoten.

Imaan werd geboren uit een Marokkaanse moeder en een Egyptische vader en heeft sinds haar catwalkdebuut in september 2013 een lange weg afgelegd.



Imaan werd in haar geboorteplaats Amsterdam gespot door een scout op station Amsterdam Centraal en maakte vier jaar later haar podiumdebuut voor Jean Paul Gaultier's Couture Fashion Show.





Tegenwoordig is ze een van de meest gevraagde fotomodellen. Imaan heeft onder meer gewerkt voor Fendi, Prada, DKNY, Tiffany & Co. en Cline.



Ze is ook een favoriet van modehuis Versace en verscheen in verschillende campagnes voor het Italiaanse label. Hammam liep in september in de door Donatella Versaces geïnspireerde lente 2021-show in Milaan.