Duitsland bekijkt avondklok en stop openbaar vervoer

Het openbaar vervoer wordt tijdelijk stilgelegd om verplaatsingen en daardoor infecties zo veel mogelijk te voorkomen, melden Duitse media.De krant Bild spreekt over een megalockdown, maar benadrukt dat er nog geen knopen zijn doorgehakt. Regeringsleider Angela Merkel zou het hele land verder op slot willen gooien om te voorkomen dat de coronasituatie onbeheersbaar wordt, ook door de mutaties die steeds meer opduiken. Maar voor strengere maatregelen is het nodig op een lijn te komen met de zestien deelstaten.Een van die deelstaten, het oostelijke Thüringen, heeft besloten in verband met de coronacrisis de regionale verkiezingen met vijf maanden uit te stellen.Ze stonden gepland voor 25 april maar zijn verschoven naar 26 september. Dat is ook de datum van de landelijke parlementsverkiezingen.