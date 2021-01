Dakhla uitgeroepen tot 'Droombestemming 2021'

Er werden 8 trofeeën uitgereikt aan ambtenaren van de gemeenteraad van Dakhla en aan toerismebedrijven, waaronder Lamine Benomar, gouverneur uit de regio Dakhla Oued Eddahab en de managers van Dakhla Attitude Group. De groep bezit zes badplaatsen in Dakhla die samen meer dan 60% van de toeristische activiteit van de stad vertegenwoordigen.Dat uitgerekend Dakhla de toerismeprijs binnensleept komt niet geheel als verrassing, ook het Ministerie van Toerisme gaat de komende jaren alles in het werk stellen om Dakhla op het internationale toneel te positioneren als eersteklas bestemming aan zee, zei ONMT-directeur Adel El Fakir in een persbericht.De 'parel van het zuiden' groeit uit tot een volwaardige strandbestemming voor zowel binnenlandse als internationale toeristen. Naar aanleiding van de toenemende vraag naar werkplekken in de lokale reisbranche en horeca heeft Marokko in december vorig jaar een gespecialiseerd instituut voor gastvrijheid en toerisme (ISHT) in de zuidelijke stad ingehuldigd.De Minister van Onderwijs Said Amzazi benadrukte de noodzaak om Dakhla te ondersteunen door geschoolde arbeidskrachten op te leiden nu de regio "een echte ontwikkeling" doorgaat.