Saad Lamjarred gaat adhan en nasheeds opnemen

Lamjarred gaat de opnames aanbieden aan alle radiostations als een daad van 'voortdurende liefdadigheid' (sadaqa zariya). De zanger hoopt daarmee dat zijn fans aan hem zullen denken door zaken die hen dichter bij God brengen.





De zanger zei tegen TV-zender MBC dat hij altijd al het idee heeft gehad om religieuze liederen te zingen. "We zingen over liefde en we dansen, maar we mogen onze God niet vergeten", zei Lamjarred.



Het muziekrepertoire van de Marokkaanse artiest leverde hem de afgelopen jaren bijzonder veel succesvol op. Hij behaalde met zijn muziekvideo's het Guinness World Record nadat één van zijn muziekvideo's binnen drie maanden 700 miljoen keer werd bekeken op YouTube, als eerste Arabische/Afrikaanse artiest.





Maar zijn artistieke carrière werd in 2017, 2018 en 2019 meerdere keren onderbroken nadat hij in Frankrijk werd beschuldigd van aanrandingen en verkrachtingen. De artiest werd opgepakt en heeft een tijd in voorarrest gezeten.





Door de verkrachtingszaak werden een aantal optredens van de artiest afgeblazen nadat tegenstanders op sociale netwerken onder de hashtags 'Saad_Lamjarred_Rapist' en 'We_Don’t_Want_Lamjarred_in_Egypt' opriepen tot een boycot.