Eerste Top 40 Award gaat naar Bilal Wahib

De zanger en rapper, die afgelopen jaar een grote hit scoorde met zijn nummer Tigers, won de award voor Beste Nieuwkomer.Bilal sprak na ontvangst niet alleen liefdevolle woorden naar zijn team maar ook naar de andere genomineerden. "Laten we snel samenwerken", riep hij blij uit.Bilal kreeg de voorkeur boven Yxng Le, Dopebwoy, Goldkimono en Numidia. De internationale nieuwkomersprijs ging naar 24kGoldn, de Amerikaanse rapper die succes boekte met het nummer Mood.De Top 40 Awards is de eerste grote awardshow in maanden die weer doorgaat. Vanwege de coronacrisis werden veel prijsuitreikingen uitgesteld of helemaal niet gehouden. De ceremonie is vanwege de avondklok woensdagmiddag al opgenomen en vond zonder publiek plaats in Studio 21 in Hilversum.Tijdens de awardshow reikt Qmusic-dj en Top 40-presentator Domien Verschuuren in totaal tien awards uit. De prijzen worden met uitzondering van de publieksprijzen verdeeld op basis van prestaties in de Top 40. De uitreiking is via Qmusic en internet te volgen.