Dounia Batma in hoger beroep veroordeeld tot 1 jaar celstraf

De zangeres kreeg in juli 2020 een gevangenisstraf van acht maanden . De destijds hoogzwangere Dounia ging echter in hoger beroep en wist daarmee de gevangenisstraf voor enkele maanden uit te stellen, ze krijgt echter wel vier maanden extra celstraf voor de kiezen en moet nu één jaar brommen.De rechtbank bekrachtigde ook vonnissen tegen Ibtissam Batma, de zus van Dounia Batma, en Sophia Chakri, een 'influencer' die samenwerkte met de Batma-zussen.

De rechtbank verlaagde de gevangenisstraffen tegen Aicha Ayach , die in juli anderhalf jaar gevangenisstraf had gekregen wegens haar betrokkenheid bij de omstreden chantagezaak. De straf van Ayach werd teruggebracht tot zes maanden.

'Hamza mon bb'







De politie had in 2019 meer dan 70 klachten ontvangen naar aanleiding van berichten van de social-media gebruiker 'Hamza mon bb', onder meer van de Marokkaanse zangeres Saida Charaf. Tot dusver heeft Marokko zeven mensen in de zaak veroordeeld.