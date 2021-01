Rapper Boef wil voetbalclub kopen: lijkt me lauw!

"Het lijkt mij echt gewoon lauw om mijn eigen voetbalclub te hebben", zegt hij. Boef doet zijn uitspraak op de vraag wat nu zijn doel is. De rapper zegt namelijk dat hij, wanneer hij een doel heeft bereikt, meteen weer drie nieuwe doelen heeft."Eén doel, op lange termijn, is een voetbalclub", zegt hij. "Weet ik veel welke club in Nederland."Boef denkt dat AZ een goede kandidaat is. "Ik koop gewoon AZ. Pomp er een beetje money in, zet spelers aan het werk. Dat lijkt me lauw."