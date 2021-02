Nasrdin Dchar gaat stuk over de liefde op 14 februari streamen

De verkoop van kaartjes om mee te kijken, is maandag van start gegaan. Dchar voerde JA de afgelopen twee seizoenen al 115 keer op.In JA reflecteert Dchar op de relatie met zijn vrouw. Tussen de avond dat zij elkaar ontmoetten en dat ze trouwden, zat vijftien jaar. Waarom heeft het zo lang geduurd als hij bij de eerste kennismaking al weet dat zij de ware is?Critici prezen het stuk als een persoonlijke solovoorstelling, net als zijn twee vorige monologen Oumi (over zijn moeder) en Dad (over zijn vader en het vaderschap).De acteur, ook bekend van hitserie Mocro Maffia, besloot het stuk nog eenmaal te spelen omdat "Nederland wat extra liefde nodig heeft", stelt hij."In deze heftige tijd waarbij we met z’n allen maar blijven incasseren, waarbij het soms voelt alsof we in een uitzichtloze situatie terecht zijn gekomen, waarbij veel mensen boos en teleurgesteld zijn, denk ik dat het goed is om even stil te staan bij hetgeen wat ons bindt: liefde."