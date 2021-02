Dj Morad El Ouakili gaat van start op NH Radio

De voormalige NPO- en FunX-coryfee presenteert voortaan elke middag samen met zijn collega Barbara Mulder het middagprogramma Spitstijd.El Ouakili gaf bij de bekendmaking van zijn transfer aan dat hij ook bij NH Radio "met iedereen in gesprek wil gaan". Eerder maakte de dj op NPO Radio 1 het voxpop-programma Gaan!.Daarvoor maakte Morad negen jaar lang de middagshow Morad & Shay op jongerenzender FunX.De 40-jarige radiomaker kwam in mei in het nieuws toen hij zijn programma Ramadan Late Night staakte na meerdere doodsbedreigingen te hebben ontvangen.De dreigers vonden het ongepast dat FunX muziek draaide tijdens de vastenmaand ramadan.