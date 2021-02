Reda Taliani gearresteerd in Dubai wegens alcohol en drugsgebruik

Dat melden meerdere lokale bronnen. De politie in Dubai moest ingrijpen na een gewelddadige woordenwisseling waarbij de de zanger uit Algiers betrokken was.Het is voor zover bekend de derde keer dat Taliani in aanraking komt met de politie als gevolg van zijn drank-, en drugsgebruik. De zanger werd in 2017 in Tunesië opgepakt wegens cocaïnebezit en begin vorig jaar ging het mis in Mohammedia na het veroorzaken van een ernstig verkeersongeval.De zanger verliet Marokko eind december 2020 voor een verblijf in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE). Taliani was in de Golfstaat voor optredens en om een videoclip op te nemen.De Raï-artiest plaatst vrijwel dagelijks video's en berichten op zijn sociale netwerken maar heeft sinds 18 januari niets meer van zich laten horen. Na zijn arrestatie ruim tien dagen geleden vereist de procedure dat de autoriteiten van Dubai contact opnemen met de ambassade van het land van de arrestant om zijn verdediging te organiseren. Tot op heden lijkt de Algerijnse ambassade niet tussenbeide te zijn gekomen om haar onderdaan uit de problemen te helpen.De Marokkaanse ambassade kan op haar beurt weinig doen voor de zanger die getrouw is met een Marokkaanse vrouw. Ondanks geruchten over het verkrijgen van de Marokkaanse nationaliteit woont Taliani pas sinds 2008 in Marokko.