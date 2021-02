Racistische berichten Chris Pratt blijken nep

In november werd Chris ook al eens slachtoffer van een twitteraanval. Die werd toen aangewakkerd door een poll van iemand die vroeg welke van de beroemde acteurs met Chris als voornaam moest worden afgedankt: Chris Pratt, Chris Evans, Chris Pine of Chris Hemsworth.



De Parks and Recreation-acteur kwam als verliezer uit de bus, waarna familieleden en collega's het voor de acteur opnamen.

In de berichten liet de Guardians of the Galaxy-ster zich racistisch en seksistisch uit. Een woordvoerder van Chris liet woensdag aan TMZ weten dat de beledigende tweets nep waren. Een zegsman van Twitter bevestigde tegenover de site dat het bedrijf ook het sterke vermoeden had dat de berichten waren gefabriceerd.De nepberichten stonden vol met schuttingtaal en opmerkingen als: "Ik ben zo bang voor moslims". Veel social media-gebruikers namen aan dat de tweets echt waren, omdat ze werden verstuurd als een collage waarin twee berichten stonden die daadwerkelijk van Chris waren.Dat ging echter om onschuldiger grappen: één over de 'made in China' opdruk op een pen die hij van zijn bank Bank of America kreeg, en een andere tweet waarin hij suggereerde dat de deelnemers van een Miss Universe-verkiezing er hongerig uitzagen.