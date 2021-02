Mocro Maffia krijgt vierde seizoen

Dat vertelde producent Annemieke van Vliet donderdag tijdens een panelgesprek na de perspresentatie van Netflix.Van Vliet zei dat haar productiemaatschappij Fiction Valley dit jaar druk is met de vierde reeks. Wanneer die op Videoland moet verschijnen, is nog niet bekendgemaakt.De eerste aflevering van de derde reeks van Mocro Maffia staat sinds vrijdag online. De streamingdienst maakte deze week bekend dat er 30 procent meer mensen keken dan naar de opening van het vorige seizoen.De serie gaat over een oorlog in de Amsterdamse onderwereld. De derde reeks volgt op de miniserie #Komtgoed, die een brug vormt met het vorige seizoen.Romano (Mandela Wee Wee) is spoorloos en Potlood (Nasrdin Dchar) komt alleen te staan in hun oorlog tegen De Paus (Achmed Akkabi). Ondertussen zint Nadira (Nora El Koussour) op wraak voor alles wat haar en haar familie in de eerdere seizoenen is aangedaan.