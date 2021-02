Oud-Kamerlid Tofik Dibi finalist bij scriptwedstrijd Netflix

De oud-politicus vertelt in de krant dat hij al jaren rondliep met het idee voor zijn script. Hij kwam op het idee toen hij na zijn eigen coming out werd benaderd door een vrouw die op zoek was naar een Marokkaanse homoseksuele man die nog in de kast zat."De druk in haar omgeving om met iemand in het huwelijk te treden was groot. Haar plan was om met die persoon te trouwen, beste maatjes te worden, maar dat ze allebei vervolgens hun eigen leven konden leiden", aldus Dibi.Alhoewel hij zelf nooit op de e-mail is ingegaan, gaat zijn scenario over iemand die twee mensen in deze situatie koppelt en ze vervolgens chanteert.Netflix schreef dit najaar een competitie uit voor scenarioschrijvers die "vernieuwende en inclusieve verhalen kunnen vertellen voor een groot publiek". Van de ruim 500 aanmeldingen gaan er vijftien schrijvers door naar de finale. Onder hen volgens het AD ook Marcelle Arriëns van de VPRO-webserie Sekszusjes.De overige dertien finalisten worden later vrijdag bekendgemaakt. De geselecteerde scenaristen krijgen een coach om hun plannen verder mee uit te werken. In juni worden twee scripts uitgekozen die mogelijk worden ontwikkeld door de streamingservice.