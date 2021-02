'Doodsbedreigingen' voor Marokkaanse zangeres Sanaa Mohamed na duet met Israëlische zanger Elkana Marziano (video)

Met de titel "Jonemar", is het lied van het Marokkaans-Israëlische duo, vertolkt in Darija en Hebreeuws, meer dan 155.000 keer bekeken sinds de lancering op YouTube maandag.









Volgens de Israëlische pers wordt de zangeres sindsdien met de dood bedreigd, meldt Israel Hayom die met Elkana Marziano sprak, de Israëlische zanger van Marokkaanse komaf. Volgens de Israëlische pers wordt de zangeres sindsdien met de dood bedreigd, meldt Israel Hayom die met Elkana Marziano sprak, de Israëlische zanger van Marokkaanse komaf.



"Het was een natuurlijke alliantie aangezien zij uit Marokko komt en ik ook Marokkaan ben", zei Marziano over zijn duet met Sanaa. Een samenwerking die hij omschrijft als "fascinerend" en die in zijn ogen "het beste cadeau" vertegenwoordigt.



De Marokkaanse zangeres zou sindsdien "ondergedoken" zitten en geplande interviews met verschillende Israëlische media hebben geannuleerd.