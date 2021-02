Marokkaanse zangeres Sanaa Mohamed gearresteerd in Koeweit

De zangeres ontving naar verluidt " meerdere doodsbedreigingen " als reactie op haar muzikale samenwerking met de Israëlische zanger Elkana Marziano.Een bron die bij de zaak betrokken is, meldt tegenover TimesOfIsraël dat Sanaa waarschijnlijk zal worden vrijgelaten, maar gedwongen zal worden de Golfstaat te verlaten.Het is niet duidelijk waarom Sanaa op bezoek was in Koeweit. De zangeres liet eerder weten dat ze moest onderduiken als gevolg van de doodsbedreigingen. De zangeres heeft meerdere interviews met de Israëlische pers af moeten zeggen.In tegenstelling tot Marokko onderhoudt Koeweit geen betrekkingen met Israël.