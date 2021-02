Frits Lambrechts heeft gastrol in Mocro Maffia seizoen 3

De 83-jarige acteur is te zien als Kees, een patiënt in het zorgcentrum waar het personage Kamal (Redouan Azmi) werkt. De derde aflevering is vanaf vrijdagochtend te zien op streamingdienst Videoland.RTL laat desgevraagd aan ANP weten dat het een eenmalige gastrol betreft. Lambrechts acteert al vanaf de jaren zestig en was in tientallen films en series te zien. Ook sprak hij stemmen in van diverse animaties, zoals Cars van Pixar. De acteur speelde de afgelopen jaren onder meer in All Stars en Hendrik Groen.De serie gaat over de Amsterdamse onderwereld. De derde reeks volgt op de miniserie #Komtgoed, die een brug vormt met het vorige seizoen.Romano (Mandela Wee Wee) is spoorloos en Potlood (Nasrdin Dchar) komt alleen te staan in hun oorlog tegen De Paus (Achmed Akkabi). Ondertussen zint Nadira (Nora El Koussour) op wraak voor alles wat haar en haar familie in de eerdere seizoenen is aangedaan.Mocro Maffia ontpopte zich de afgelopen jaren tot een van de grote hits van Videoland. De producent kondigde vorige week aan dat er al wordt gewerkt aan een vierde seizoen.