Boef ziet meer toekomst in ondernemingen dan eigen muziek

Met het opzetten van onder meer zijn eigen callcenter heeft hij zijn schapen ruimschoots op het droge.Als hij tussen muziek en zijn ondernemingen zou moeten kiezen, kiest Boef dan ook eerder voor zijn bedrijven. "Omdat ik gewoon stabiliteit zoek", zegt de rapper in het onlineprogramma PLAN B van FunX. "Ik wil uiteindelijk het beste voor mijn gezin en de mensen om mij heen. Ik denk dat er op dat gebied meer uit ondernemingen te halen valt, omdat muziek niet voor altijd is."Boef denkt over pakweg tien jaar geen muziek meer op hetzelfde niveau te kunnen maken. "En ondernemingen gaan waarschijnlijk wel op dit niveau door. Uiteindelijk kies ik voor wat het beste is voor mijn familie."