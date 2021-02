Lalla Nouhaila getrouwd met Ali El Hajji

Het kersverse paar heeft het zegen ontvangen van koning Mohammed VI, meldt het koninklijk huis zondag in een kort persbericht.



De ceremonie vond in besloten kring plaats. Volgens de koninklijke verklaring werden alle coronamaatregelen in acht genomen.



De 55-jaige Prinses Lalla Asmaa is de zus van koning Mohammed VI. Lalla Asmaa is de tweede dochter van wijlen koning Hassan II en zijn vrouw Lalla Latifa Hammou.



Lalla Asma trouwde in 1986 met Khalid Bouchentouf. Het stel heeft twee kinderen, zoon Moulay Yazid Bouchentouf (25 juli 1987) en dochter Lalla Nuhaila Bouchentouf (29 mei 1992).



Prinses Lalla Asma heeft twee broers koning Mohammed VI en Moulay Rachid, en twee zussen Lalla Meryem en Lalla Hasna.