Lamjarred weer voor Franse rechtbank wegens verkrachtingszaak

De slepende en omstreden verkrachtingszaak loopt al sinds oktober 2016. De Franse vrouw zei dat de zanger haar leven had "verpest" en beweerde dat Lamjarred haar had verkracht en geslagen nadat ze hem naar eigen zeggen had "geweigerd".

Het Franse hooggerechtshof had de verkrachtingszaak tegen Lamjarred in april 2019 verwerpt nadat een DNA-test bevestigde dat er geen materieel bewijs was om hem schuldig te bewijzen.



Het hof van cassatie had in mei 2020 de uitspraak van de onderzoekskamer Het hof van cassatie had in mei 2020 de uitspraak van de onderzoekskamer vernietigd . De cassatierechter bepaalde dat het eerdere oordeel van de onderzoekskamer niet voldoet aan de essentiële criteria. Prioul's advocaat sprak zijn tevredenheid uit over de beslissing van de rechtbank. "De rechtbank van Assisen is de juiste jurisdictie om te oordelen dat mijn cliënt een slachtoffer was.", zei de advocaat van Prioul tegen persbureau AFP.