Vlogster Selma Omari komt met eerste album

De influencer, die pas een jaar muziek maakt, haalt in haar liedjes verschillende levensfasen aan. Ook komt Omari met een videoclip. De 26-jarige zangeres heeft de nummers allemaal zelf gemaakt. Er staan geen samenwerkingen met andere artiesten op haar album.Omari, die eerder een relatie had met rapper Boef , is al bekend door haar vlogs op YouTube. Ook op Instagram is ze met bijna een half miljoen volgers populair.Meisje Uit Crooswijk is vanaf vrijdag op alle streamingsplatforms te beluisteren.