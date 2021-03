Komende theatershows Najib Amhali te zien bij SBS6

Deze zullen exclusief op SBS6 worden uitgezonden, maakte de zender maandag bekend. Amhali is enthousiast over de nieuwe samenwerking."Door de coronacrisis moest ik de huidige show Waar was ik? onderbreken, maar zodra het kan treed ik weer in het land op en is de show daarna te zien op SBS6. Dus kom jij niet naar mijn show, dan zie ik je bij je thuis."Ook Marco Louwerens, directeur televisie van Talpa Network, is positief. "Ik hoop natuurlijk dat we spoedig weer met z'n allen naar het theater kunnen, maar met deze registraties en uitzending op SBS6 creëren we hoe dan ook een mooi podium voor geweldig cabaret. Met Najib hebben we een veelzijdige komiek in huis gehaald en we kijken nu al uit naar zijn shows."