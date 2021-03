Bilal Wahib voert Singles Top 100 nog steeds aan

Singles Top 10 week 12

(1) Bilal Wahib feat Ronnie Flex - 501; (2) Snelle X Maan - Blijven Slapen; (3) Nathan Evans - Wellerman (220 Kid & Billen Ted Remix); (-) Justin Bieber feat. Daniel Caesar & Giveon - Peaches; (4) Riton & Nightcrawlers Feat. Mufasa & Hypeman - Friday (Dopamine Re-Edit); (18) Justin Bieber - Hold On; (5) Suzan & Freek - Goud; (6) Olivia Rodrigo - Drivers License; (8) Tiësto - The Business; (9) The Kid LAROI - Without You.

501, Wahibs duet met Ronnie Flex, weet ook deze week de concurrentie ver achter zich te houden.De acteur en rapper werd woensdag gearresteerd op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno, nadat hij een minderjarige jongen tijdens een livestream had gevraagd zijn geslachtsdeel te laten zien in ruil voor geld.Niet alleen in de Singles Top 100 doet Wahib het nog altijd goed. Ook in de andere officiële Nederlandse hitlijsten - de Top 40, Mega Top 30 en 538 Top 50 - is hij terug te vinden. De kans dat Wahib in die drie lijsten gaat zakken is groot nu vrijwel alle grote radiostations van Nederland zijn muziek boycotten.De Singles Top 100 is de enige hitlijst die airplay, het aantal keer dat een liedje wordt gedraaid op de radio, niet meerekent. De lijst wordt samengesteld op basis van legale downloads, streams en fysieke verkoop. Volgens een woordvoerder van GfK Dutch Charts, dat de Singles Top 100 samenstelt, is de vraag naar Wahibs muziek sinds woensdag nauwelijks veranderd.(notering, tussen haakjes notering vorige week, artiest, single o.b.v. Singles Top 100 samengesteld door GfK Dutch Charts)