Marokkaanse modernisme expositie in het Amstelveens Cobra Museum

Voor het eerst in Nederland worden zo’n 40 Marokkaanse kunstenaars bij elkaar gebracht om een beeld te geven van de ontwikkeling van de Marokkaanse moderne kunst sinds de onafhankelijkheid in 1956.



Met onder meer Hamid el Kanbouhi (1976), Khalil Nemmaoui (1967) en Wafae Ahalouch el Keriasti (1978).



Het Cobra Museum wordt omgetoverd tot een grote Marokkaanse bazaar met eten, dans, theater, poëzie, film, stadscultuur, sport en mode. Het Cobra Museum verzorgt ook de Iftar, de maaltijd die gedurende de vastenmaand ramadan door moslims genuttigd wordt na zonsondergang.



Bij de tentoonstelling verschijnt een nieuw boek van Abdelkader Benali bij uitgeverij De Arbeiderspers die een verhalende vertelling geeft over zijn onderzoek naar 75 jaar Marokkaanse moderne kunst.



Het boek is Benali's persoonlijke beschouwing over de thema's.